Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

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Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD- YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ile dijital malzemeler ele geçirildi. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.