Şanlıurfa'da tırın üstünden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tırın üstünden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da tırın üstünden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, evlerinin önünde park halinde olan bir tırın merdivenlerine çıkan 3 yaşındaki Ahmet Ferman A., dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.02.2024 10:02
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın üstünden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Kural Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halinde olan 34 GV 3039 plakalı tırın merdivenlerine çıkan Ahmet Ferman A. (3), dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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