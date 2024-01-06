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Şanlıurfa'da tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü Feci kaza havadan görüntülendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü Feci kaza havadan görüntülendi

Şanlıurfa'da gıda ve mısır yüklü iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası Şanlıurfa-Gaziantep karayolu trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılma işlemleri, güvenlik önlemleri altında vinç yardımı ile sürüyor. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yol nedeniyle birçok öğrencinin açıköğretim sınavlarına geç kaldığı bildirildi. Yaşanan feci kaza ve kilometrelerce araç kuyruğu havadan dron ile görüntülendi.

Şanlıurfa\'da tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü Feci kaza havadan görüntülendi
06.01.2024 - 23:03,
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Şanlıurfa'da tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Feci kaza havadan görüntülendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gıda ve mısır yüklü iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası Şanlıurfa- Gaziantep karayolu trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Akay idaresindeki mısır yüklü 63 K 8022 plakalı tır ile sürücüsü belirlenemeyen gıda malzemesi yüklü 01 Z 2490 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada tır sürücüsü Halil Akay olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yaşındaki Faruk Alkan ve Halil Alkan ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Alkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza sonrası tek şeritli yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kilometrelerce tır ve araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılma işlemleri, güvenlik önlemleri altında vinç yardımı ile sürüyor. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yol nedeniyle birçok öğrencinin açıköğretim sınavlarına geç kaldığı bildirildi. Yaşanan feci kaza ve kilometrelerce araç kuyruğu havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü Feci kaza havadan görüntülendi - Son Dakika


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