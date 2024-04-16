Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa\'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, Siverek ilçesine bağlı Gerçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kazada, 2 otomobil çarpıştı ve sürücü Haçım Karaca ile Baran Karaca hayatını kaybetti. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolun trafiğe kapatılmasının ardından güvenlik önlemi aldı. Soruşturma başlatıldı.

16.04.2024 16:20
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesine bağlı kırsal Gerçek Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Haçım Karaca idaresindeki 59 TM 100 plakalı otomobil ile Abdullah Aslantaş yönetimindeki 06 DOY 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Haçım Karaca ile Baran Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Abdullah Aslantaş, Medeni Aslantaş, Emrah Aslantaş, Ümran Aslantaş, Bilal Özdemir ile Recep Yıldız bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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