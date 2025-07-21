Şanlıurfa\'da trafik kazası: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 27 V 1276 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Fatih Ali Türkmenoğlu'na çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tatil için geldiği Şanlıurfa'da hayatını kaybetti

Öte yandan, hayatını kaybeden Fatih Ali Türkmenoğlu'nun İstanbul'da ikamet ettiği, yaz tatili nedeniyle ailesi ile birlikte Şanlıurfa'daki yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi. Çocuğa, Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde piknik yapan ailesinden uzaklaşarak yolun karşısındaki markette gitmeye çalışırken otomobil çarptığı bildirildi. - ŞANLIURFA