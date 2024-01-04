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Şanlıurfa'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'dur' ihtarına uymayan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa\'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi
04.01.2024 - 12:01,
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'dur' ihtarına uymayan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezi girişinde bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Jandarma, kovalamaca sırasında araçtan atılan poşette 1 kilogram, araçta ise 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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