Şanlıurfa Haliliye'de evinde hareketsiz bulunan 43 yaşındaki mübaşir hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Haliliye'de evinde hareketsiz bulunan 43 yaşındaki mübaşir hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa Haliliye\'de evinde hareketsiz bulunan 43 yaşındaki mübaşir hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa Haliliye\'de evinde hareketsiz bulunan 43 yaşındaki mübaşir hayatını kaybetti
Haber Videosu

Haliliye Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde yatağında hareketsiz bulunan 43 yaşındaki mübaşir, sağlık ekiplerinin kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; otopsi sonrası memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa Adliyesinde görevli mübaşir evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir (43), evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Gülabi Demir'e yönelik kontrollerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Demir'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Adli Tıp KurumuŞanlıurfaAdıyaman3. SayfaHaliliyeOtopsiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
KPSS’ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın KPSS'ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Galatasaray’a transferde 65 milyon Euro’luk destek Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
Samsunspor’dan TFF’ye flaş çağrı: Gereğini yapın Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
20:01
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
19:35
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
19:26
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
19:11
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak
Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
19:02
Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı’yla kutladı
Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı'yla kutladı
19:00
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor
Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 20:34:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Haliliye'de evinde hareketsiz bulunan 43 yaşındaki mübaşir hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei