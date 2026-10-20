Şanlıurfa Harran'da otomobil tahliye kanalına devrildi, sürücü dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Harran'da otomobil tahliye kanalına devrildi, sürücü dahil 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Harran\'da otomobil tahliye kanalına devrildi, sürücü dahil 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Aslankuyusu-Aydüştü arasındaki yolda otomobil tahliye kanalına devrildi, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı Aslankuyusu - Aydüştü Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Ali K. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil tahliye kanalına devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 3 yaralı, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaOtomobil3. SayfaHarranGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Harran'da otomobil tahliye kanalına devrildi, sürücü dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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