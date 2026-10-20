Şanlıurfa Harran\'da otomobil tahliye kanalına devrildi, sürücü dahil 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı Aslankuyusu - Aydüştü Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Ali K. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil tahliye kanalına devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 3 yaralı, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.