Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama

Geniş Video İzle

Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

21.08.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimat üzerine TEM Daire Başkanlığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri ve halen terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olarak sözde şehir yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda jandarma ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması maksadıyla Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman, Şırnak işlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı, 5 şahıs adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla, 2 şahıs ise ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama
Kaynak: İHA

Operasyon, Şanlıurfa, 3-sayfa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Boğaz’da bu inşaata kim izin verdi Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:05:44. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement