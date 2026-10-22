Şanlıurfa Siverek'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 45 RR 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan H.İ.K. (25), A.K. (39) ve A.K. (46) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiDiyarbakırŞanlıurfa3. SayfaSiverekGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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