Şanlıurfa\'da bayram denetimi: 6 milyon TL\'lik ürün ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Zabıtası, Ramazan Bayramı öncesi marketlerde ve şeker, çikolata, lokum satış noktalarında denetimleri sıklaştırdı. Son kullanma tarihi geçmiş ve sağlığa zararlı ürünlerden oluşan yaklaşık 6 milyon TL'lik gıda raflardan toplandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, özellikle kuruyemiş, çikolata ve şeker satış noktaları başta olmak üzere il genelindeki market ve gıda işletmeleri titizlikle denetlendi.

Denetimler sırasında, son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığı açısından risk taşıyan yaklaşık 6 milyon TL değerinde ürün raflardan toplandı. Ele geçirilen ürünler arasında et ve tavuk ürünleri, cips, meşrubat, pasta, çikolata, bisküvi, süt ve süt ürünleri, peynirler ile bebek bisküvileri gibi birçok gıda maddesi yer aldı.

Toplanan ürünlerin bir kısmı yasal mevzuat çerçevesinde imha edilirken, insan tüketimine uygun olmayan ancak hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumdaki ürünler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne gönderildi. Bu sayede hem çevreye zarar verilmesinin önüne geçildi hem de geri dönüşüm süreci işletildi.

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran işletmelere yasal işlem uygularken, vatandaşlara da alışveriş sırasında ürünlerin tarihlerini kontrol etme ve şüpheli durumları zabıta ekiplerine bildirme çağrısında bulundu. - ŞANLIURFA