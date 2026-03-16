Şanlıurfa'da bayram denetimi: 6 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da bayram denetimi: 6 milyon TL'lik ürün ele geçirildi

16.03.2026 14:34  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi marketler ve şeker satış noktalarında denetimleri artırdı. Son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerinin toplandığı denetimlerde, yaklaşık 6 milyon TL değerinde ürün raflardan kaldırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, özellikle kuruyemiş, çikolata ve şeker satış noktaları başta olmak üzere il genelindeki market ve gıda işletmeleri titizlikle denetlendi.

Denetimler sırasında, son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığı açısından risk taşıyan yaklaşık 6 milyon TL değerinde ürün raflardan toplandı. Ele geçirilen ürünler arasında et ve tavuk ürünleri, cips, meşrubat, pasta, çikolata, bisküvi, süt ve süt ürünleri, peynirler ile bebek bisküvileri gibi birçok gıda maddesi yer aldı.

Toplanan ürünlerin bir kısmı yasal mevzuat çerçevesinde imha edilirken, insan tüketimine uygun olmayan ancak hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumdaki ürünler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne gönderildi. Bu sayede hem çevreye zarar verilmesinin önüne geçildi hem de geri dönüşüm süreci işletildi.

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran işletmelere yasal işlem uygularken, vatandaşlara da alışveriş sırasında ürünlerin tarihlerini kontrol etme ve şüpheli durumları zabıta ekiplerine bildirme çağrısında bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:47
Trump’ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 14:40:27. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.