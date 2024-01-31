Santa Maria İtalyan Kilisesi\'nde gerçekleşen saldırının şüphelilerinin görüntüleri paylaşıldı

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin emniyetteki görüntüleri paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı.
2 şüphelinin görüntüleri paylaşıldı
Zincirleme operasyonlarda 30'u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.
Saldırıdan sonra sakallarını kesmiş
Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren D.T.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi. - İSTANBUL
İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.
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