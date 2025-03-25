Saraçhane'de toplanan kalabalığa kürsüden seslenen isim tutuklandı - Son Dakika
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Saraçhane'de toplanan kalabalığa kürsüden seslenen isim tutuklandı

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'daki gösterilerde gözaltına alınan 206 şüpheliden 22'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Emek Partisi MYK üyesi Selinay Uzuntel de yer aldı. Uzuntel, Saraçhane'deki konuşmasında, "Hayatı durduruyoruz. Tüm halkımıza da sesleniyoruz. Gelin, hayatı hep birlikte durduralım" demişti.

25.03.2025 18:41
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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla hız kazanan protesto gösterileri devam ediyor.

SARAÇHANE'DE KONUŞMA YAPAN İSİM TUTUKLANDI

İstanbul'daki gösterilerde 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan 206 şüpheliden 22'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi ve Emek Partisi MYK üyesi Selinay Uzuntel de yer aldı.

"GELİN, HAYATI HEP BİRLİKTE DURDURALIM" DEMİŞTİ

Uzuntel, Saraçhane'deki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün buradan tüm üniversitelere çağrımızdır. Kampüslerimizi direniş alanına çevirelim. Üniversite bileşenleriyle akademik boykotu memleketin dört bir yanından büyütme iradesini gösterelim. Biz buraya kolay gelmedik. Barikatları yıktık da geldik. Taksim'e yürümek için irade de gösterdik ama onlar bize yıllardır Taksim'i yasaklıyor. Onlar bize Taksim'i yasaklıyorsa o zaman biz de üniversitelerimizde olduğu gibi, tıpkı memleketin dört bir yanında çıkılmaz denilen sokaklara çıktığımız gibi, yıkılmaz denilen barikatları yıktığımız gibi her yeri Taksim alanına çevireceğiz. Son bir çağrı hayatı var edenlere, işçilere, emekçilere ve tüm halkımıza. Biz gençlik olarak kırdık, yolu açtık. Şimdi sıra hayatı hep birlikte yeniden üretmede, birleşmede, bu mücadeleyi büyütmede. Bugün aldığımız kararı yeniden söyleyelim. Hayatı durduruyoruz. Tüm halkımıza da sesleniyoruz. Gelin, hayatı hep birlikte durduralım. Bu düzenden alacağımız yeni bir hayat var. İnsanca yaşanacak bir düzeni hep birlikte kurmak için kolları birlikte sıvayalım. Pazartesi günü hayatı durdurmaya başlıyoruz."

Saraçhane\'de toplanan kalabalığa kürsüden seslenen isim tutuklandı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saraçhane'de toplanan kalabalığa kürsüden seslenen isim tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Meta Bouwen:
    • chp bir parti değil. Türk'e dinini, dilini, ve özünu kaybettirmeye memur, bir katliam müessesesidir. Necip Fazıl Kisakürek • bu zihniyete yerli olmasında ne olursa olsun,bunllar Yıl 1930. Sirkeci garında Sabatayist yahudi yolcular! İspanyadan Selanik'e, oradanda Istanbul'a getirilen Sabatayist yahudiler. Bunlar İstanbul'da boğazda en lüks yerlere yerleştirildiler iste bunlar ve çocukları Türkive'mizin basının belası oldular • Uğur Mumcu ne demiş "Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır" 452 1453 Yanıtla
  • nqwqqpsch4:
    ülkede resmen isyan çıkartmaya kalkan bu yapının tutuklanıp yargılanması devletimin üzerine bir vazifedir 463 1434 Yanıtla
  • k K:
    hayati hep birlikte durduralim demek suc sayilmis eh o zaman erciyesin tepesinde yalnizken osurmayida bu akp yargisi suc sayar. 1491 95 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    akli başına gelir şimdi nasıl paçavra gibi kullanıp atıldığını gordugunde 324 1101 Yanıtla
  • Serkan1983:
    tek kurtuluş iktidar değişikliği . yoksa Pakistan olma yolunda hızla ilerliyoruz 1133 107 Yanıtla
  • 78908900:
    Bunlara inanıp sokağa cıkıp sicilini kirletenler.ileride iş hayatına atıldığınız an anlarsınız neyin ne olduğunu... 306 592 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    hayatın durduruldu 4 duvar arasında bu da sana Yeter 230 469 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Dişi terörist 218 442 Yanıtla
  • Flankes0107:
    memleket ne hale geldi ya konuşan herkesi içeri atıyorlar 565 45 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Bu ülke 86 milyon. sizin pisliğinizi millet gördü chp. 102 498 Yanıtla
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