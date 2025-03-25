Saraçhane\'de toplanan kalabalığa kürsüden seslenen isim tutuklandı

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla hız kazanan protesto gösterileri devam ediyor.

SARAÇHANE'DE KONUŞMA YAPAN İSİM TUTUKLANDI

İstanbul'daki gösterilerde 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan 206 şüpheliden 22'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi ve Emek Partisi MYK üyesi Selinay Uzuntel de yer aldı.

"GELİN, HAYATI HEP BİRLİKTE DURDURALIM" DEMİŞTİ

Uzuntel, Saraçhane'deki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün buradan tüm üniversitelere çağrımızdır. Kampüslerimizi direniş alanına çevirelim. Üniversite bileşenleriyle akademik boykotu memleketin dört bir yanından büyütme iradesini gösterelim. Biz buraya kolay gelmedik. Barikatları yıktık da geldik. Taksim'e yürümek için irade de gösterdik ama onlar bize yıllardır Taksim'i yasaklıyor. Onlar bize Taksim'i yasaklıyorsa o zaman biz de üniversitelerimizde olduğu gibi, tıpkı memleketin dört bir yanında çıkılmaz denilen sokaklara çıktığımız gibi, yıkılmaz denilen barikatları yıktığımız gibi her yeri Taksim alanına çevireceğiz. Son bir çağrı hayatı var edenlere, işçilere, emekçilere ve tüm halkımıza. Biz gençlik olarak kırdık, yolu açtık. Şimdi sıra hayatı hep birlikte yeniden üretmede, birleşmede, bu mücadeleyi büyütmede. Bugün aldığımız kararı yeniden söyleyelim. Hayatı durduruyoruz. Tüm halkımıza da sesleniyoruz. Gelin, hayatı hep birlikte durduralım. Bu düzenden alacağımız yeni bir hayat var. İnsanca yaşanacak bir düzeni hep birlikte kurmak için kolları birlikte sıvayalım. Pazartesi günü hayatı durdurmaya başlıyoruz."