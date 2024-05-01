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Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan gruplara polis müdahalesi

İSTANBUL - Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan ve polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan çeşitli sendika üyelerine polis ekipleri müdahalede bulunuyor.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan çeşitli sendika üyeleri sloganlar attı. Polis ekipleri kalabalık gruba uyarıda bulunurken uyarıları dikkate almayan grup, ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri uyarıları dikkate almayan gruplara biber gazıyla müdahalede bulunarak kalabalığı geri püskürttü.