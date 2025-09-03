Saraçhane protestolarında tutuklanan 13 kişiye tahliye - Son Dakika
03.09.2025 16:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin Saraçhane'de düzenlenen CHP mitinginin ardından uyarılara rağmen dağılmayıp güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri iddiasıyla 13'ü tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu tüm sanıkların tahliyesine hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmalarına ilişkin Saraçhane'de düzenlenen CHP mitinginin ardından uyarılara rağmen dağılmayıp güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri iddiasıyla 13'ü tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 13 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Arslan ile bazı CHP'lilerin de izlediği duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 13 sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Eylül'e ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 1 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Fatih'teki İBB Saraçhane Binası önünde "Mücadelemizin 100. gününde halkımızı, milletin evine Saraçhane'ye bekliyoruz" konulu etkinlik yapılacağı bilgisinin CHP'nin kurumsal hesaplarından ve basın yayın yoluyla kamuoyuna duyurulduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili 1 Temmuz saat 16.00 itibarıyla Güvenlik Şube ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerince gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı, etkinliğin yaklaşık 20 bin kişilik katılımla başladığı kaydedilen iddianamede, 22.05'te sona erdiği belirtiliyor.

İddianamede, etkinlik sona erdiği esnada İBB Binası'nın karşısında bulunan 50. Yıl Parkı içinde toplanan 500 kişilik grubun dağılmayıp eylemlerine devam ettikleri, park içinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hattına çeşitli zarar verici maddeler atılması ve kalkanlara yüklenerek sloganlar atmaları üzerine dağılmaları yönünde 3 kez uyarı yapıldığı ancak grubun dağılmadığı anlatılıyor.

Grubun dağılmaması üzerine saat 23.00 sıralarında Şehzadebaşı Camisi tarafına yöneldikleri esnada grubun etrafının Çevik Kuvvet unsurlarınca çevrilerek, şüphelilerin direncini kıracak ölçüde zor kullanarak yakaladıkları ifade edilen iddianamede yarım saat sonra Vezneciler Metro Durağı civarında eyleme devam eden bir grubun daha görüldüğü ve uyarıldıkları ancak dağılmamaları nedeniyle gözaltına alındıkları belirtiliyor.

İddianamede "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet" suçundan 35 sanığın altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Saraçhane protestolarında tutuklanan 13 kişiye tahliye
