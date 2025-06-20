Merve Özbey\'in eşi Kenan Koçak, \'Sarallar\' davasında tahliye edildi

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 62 sanıklı davada önemli bir gelişme yaşandı. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçışına yardım ettikleri iddia edilen sanıklar arasında yer alan ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, tutuklu bulunduğu davada tahliye edildi.

20 SANIĞA TAHLİYE, 9 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Duruşmada savunmalarını sunan sanıklar ve avukatları, beraat ve tahliye taleplerini yineledi. Mahkeme heyeti, aralarında Koçak'ın da bulunduğu 20 sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti. Diğer yandan, 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, "Sarallar" örgütünün yapısına ve eylemlerine dair geniş bilgilere yer verildi. Örgütün hiyerarşik yapısıyla hareket ettiği, silahlı suç eylemleriyle kamuoyunda korku yaydığı ve çeşitli kamu görevlileriyle ilişkiler geliştirdiği iddia edildi.

Kenan Koçak'ın doğrudan örgüt üyesi olmadığı ancak örgüt üyelerine yardım ettiği belirtilen iddianamede, kendisi hakkında "suçluyu kayırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamaları yöneltildi. Bu kapsamda Koçak için 13 yıl 9 aydan 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

EMNİYET MÜDÜRÜNE 35 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Kenan Koçak'la birlikte yargılanan isimlerden biri olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.D.K. hakkında ise kamu görevlisi olması nedeniyle benzer suçlamalardan 14 yıldan 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.