Saray İlçe Jandarma Komutanlığına yeni atama yapıldı - Son Dakika
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Saray İlçe Jandarma Komutanlığına yeni atama yapıldı

Saray İlçe Jandarma Komutanlığına Kıdemli Başçavuş Ayhan Aytaç'ın yerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Uysal atandı. Uysal'ın göreve gelmesiyle birlikte Kıdemli Başçavuş Ayhan Aytaç trafik tim komutanlığına geri döndü. Ayrıca, Üsteğmen Veli Uysal'ın eşi Kübra Kartal Uysal da Saray Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

17.07.2024 16:20
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Saray İlçe Jandarma Komutanlığına Kıdemli Başçavuş Ayhan Aytaç'ın yerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Uysal atandı.

2024 yılı atamalarıyla Saray İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Üsteğmen Veli Uysal atandı. Üsteğmen Uysal, 15 Temmuz Pazartesi günü itibariyle görevine başladı. Uysal'ın göreve gelmesi ile birlikte Kıdemli Başçavuş Ayhan Aytaç daha önceki görevi olan trafik tim komutanlığına geri döndü.

Daha önce Karabük'ün Eskipazar İlçesi Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Üsteğmen Veli Uysal'ın eşi Eskipazar Cumhuriyet Savcısı Kübra Kartal Uysal'da Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 13/06/2024 Tarihli ve 820 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Saray Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Jandarma Üsteğmen Veli Uysal

2019-2021 yılları arası Siirt, Eruh ilçesi. 2021-2024 yılları arası Karabük, Eskipazar İlçesinde görev yapan Uysal, Yüksek lisans mezunu ve Afyonkarahisar'lıdır. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Saray İlçe Jandarma Komutanlığına yeni atama yapıldı - Son Dakika

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