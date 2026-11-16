Sarıgül soruşturmasında TBF yöneticisi Demir dahil 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sarıgül soruşturmasında TBF yöneticisi Demir dahil 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Sarıgül soruşturmasında TBF yöneticisi Demir dahil 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sarıgül soruşturmasında TBF yöneticisi Demir dahil 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında TBF yöneticisi Rıza Selim Demir ile Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Gamze Kılınç Büyük de bulunuyor.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski milli basketbolcu, iş adamı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticisi Rıza Selim Demir'in de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan Gamze Kılınç Büyük'ün de yer aldığı 15 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında eski milli basketbolcu, iş adamı ve TBF yöneticisi Rıza Selim Demir'in de yer alması dikkat çekti.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan ve halen parti yönetiminde yer alan Gamze Kılınç Büyük'ün de bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
Selim Demir3. SayfaAnkaraAdliyeGüncelRefahSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgül soruşturmasında TBF yöneticisi Demir dahil 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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