Sarıkamış\'ta Fırtına: 7 Ev ve Okulun Çatısı Uçtu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde fırtına nedeniyle bir okulun ve 7 evin çatısı uçtu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yeniköy köyünde fırtına nedeniyle 7 evin ve köydeki okulun çatısı uçtu. Bölgede ayrıca kısa süreli hortum oluştu. Yeniköy'e Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Aras EDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada evlerin ve ortaokulun çatısında hasar olduğu, herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Bölgede şiddetli rüzgar ve yağmur aralıklarla devam ediyor. - KARS