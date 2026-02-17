Sarıkamış'ta Kayak Yaparken Kalp Krizi - Son Dakika
Sarıkamış'ta Kayak Yaparken Kalp Krizi

17.02.2026 08:08
Sarıkamış'ta kayak yaparken kalp krizi geçiren M.D. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesine tatil için gelen M.t D. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 6 numaralı pistinde kayak yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme sonrası kalbi duran ve dili geriye kaçtığı ileri sürülen M. D. İçin olay yerine sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Olay yerinde kalp masajı yapılan M. D. daha Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.D. cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olay ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
