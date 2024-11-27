Sarıyer'de Abla ve Kardeşi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Abla ve Kardeşi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer\'de Abla ve Kardeşi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de denize düşen Ayşe ve Velat Can'ı bulmak için arama çalışmaları 4. gününde sürerken, acılı baba Ensari Can yetkililerden yardım istedi. Aile, olayla ilgili daha kapsamlı arama yapılmasını talep ediyor.

27.11.2024 13:18  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan abla ve kardeşi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Acılı baba Ensari Can, gözyaşları içinde çalışmaları izledi.

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz cumartesi günü denize düşen abla Ayşe Can ve onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde sürüyor. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri Bebek-Aşiyan hattı boyunca iki koldan aramaya devam ederken, baba Ensari Can ve akrabaları da olay yerine geldi. Arama çalışmalarının yoğunlaşması için yardım beklediklerini söyleyen acılı baba Ensari Can, "En son cumartesi günü onlarla görüntülü konuştum. Ayşe dişçiye gidecekti. Velat'a onu bekleme son otele geç dedim. Beni dinlemedi. Bu konuşmadan sonra ulaşamadım. Kaldıkları otele yeğenimi gönderdim. Otel bize bilgi vermedi. Ben sonra gece 02.00 sıralarında Diyarbakır'da karakola gidip kayıp ihbarında bulundum. Bu saate kadar bir şey bulamadık. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Valimiz, Cumhurbaşkanımız, Belediye Başkanımız bize yardımcı olsun. Bütün akrabalar buradayız. Perişan haldeyiz. Bin 500 kilometre yol geldik. Bizim burada bir evimiz, yurdumuz yok. Buradan giden can, mal değil. Aramalara ben de katıldım bir şey bulamadım. Bize yardımcı olsunlar bizim ciğerimiz yandı" diye konuştu.

"Şu ana kadar umut yok, ipucu yok iz yok"

Yeğenlerinin bulunmasını bekleyen dayı Fırat Aktaş ise, "Çocuklar küçüklüklerinden beri İspanya Barselona'da yaşıyorlar. Diyarbakır'a annelerini ziyarete gelmişler. Dönüşte uçağa binmeden önce buraya fotoğraf çekilmeye gelmişler. Ayşe'nin ayağa kayıp denize düşüyor. Kardeşi Velat da peşinden atlıyor. O gün denizde çok akıntı var, akıntılara kapılıp kayboluyorlar. O andan beri haber alamadık. Ekipler arama yapıyor, bütün aile olarak buradayız. Şu ana kadar umut yok, ipucu yok iz yok. Yetkililerden daha kapsamlı bir arama çalışması yürütmelerini istiyoruz. Bize ulaştılar bugün de aramalar hakkında bilgi alacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, istanbul, Sarıyer, 3-sayfa, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Abla ve Kardeşi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
19:54 Gergerlioğlu’nun Kürtçe Konuşması Meclis’te Tepki Çekti Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
18:50 DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında ’mevzuat’ tartışması DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında 'mevzuat' tartışması
18:34 Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
18:14 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan’da izleyecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
17:56 RAMS Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 14:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Abla ve Kardeşi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.