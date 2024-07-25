Sarıyer'de Alkollü Genç Sürücü Takla Attı - Son Dakika
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Sarıyer'de Alkollü Genç Sürücü Takla Attı

Sarıyer Zekeriyaköy'de alkollü olduğu iddia edilen genç sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve takla attı. Kazanın etkisiyle şoka giren yaralı sürücü, gözyaşı dökerek aracına baktı. Arkadaşları ve polis tarafından sakinleştirilen sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.07.2024 09:42
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Sarıyer'de alkollü olduğu iddia edilen genç sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak takla attı. Kazanın etkisiyle şoka giren yaralı sürücü, ters dönen aracına bakarak gözyaşı döktü. Arkadaşları ve polis tarafından sakinleştirilen yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sarıyer Zekeriyaköy'de dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Semih C. (25) 34 RDU 73 plakalı otomobiliyle süratle gidiyordu. Bir süre sonra aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden genç adam, refüje çarparak takla attı. Semih C. araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra, arkadaşlarını arayarak kazayı haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen arkadaşları ters dönen araçtan Sehim C.'ye ait eşyaları aldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü aracına bakarak ağladı

Büyük çapta hasar gören aracını gören Semih C. gözyaşlarını tutamadı. Genç adamı polis ve arkadaşları sakinleştirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç yolu tamamen kapatırken trafik tek şeritten devam etti. Aracın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Alkollü Genç Sürücü Takla Attı - Son Dakika

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