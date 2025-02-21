Sarıyer\'de Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

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Sarıyer'de karlı yolda cipinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki 4 araca, ardından da kaldırımda yürüyen kişiye çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba ve kar topu oynayan çocuğu son anda kurtulurken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 HNK 814 plakalı cipiyle ilerleyen Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza da kaçınılmaz oldu. Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez'e (43) çarptı.

Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti

İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Refi Pekmez olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybederken, Saliha B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, baba ve çocuğu son anda kurtuldu

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan cipin önce park halindeki otomobillere, ardından da Refi Pekmez'e çarptığı görülüyor. O sırada sokakta etrafı temizleyen babayla kar topu oynayan çocuk ise kazadan son anda kurtuluyor. - İSTANBUL