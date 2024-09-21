Sarıyer\'de İETT Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı

3.Sayfa

Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı

İmam hatip müdürü bu kez de kadın yöneticinin kapısını tekmeyle kırdı

Sarıyer'de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsün şoför koltuğunda sıkışan sürücüsü ve bir yolcu yaralanırken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaza, Sarıyer Kilyos Mahallesi, Demirciköy Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre seyir halindeki 34 TP 6132 plakalı İETT otobüsü karşı istikametten gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen kazada minibüsün ön camından fırlayan yolcu ile minibüs içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar en yakındaki hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik tedbirleri aldı. Kazaya karışan otobüs ve minibüs, çekici aracı ile iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.