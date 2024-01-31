 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi Saldırısında Saldırganların Attığı Kıyafetler Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi Saldırısında Saldırganların Attığı Kıyafetler Bulundu

Sarıyer\'deki Santa Maria Kilisesi Saldırısında Saldırganların Attığı Kıyafetler Bulundu

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde sabah ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda kaçan saldırganlar, attıkları kıyafetleri çöp konteynerine bıraktı. Polis ekipleri, Canfes Sokak'ta yaptıkları aramada saldırganların kıyafetlerini buldu ve emniyete götürdü.

31.01.2024 12:41  Güncelleme: 12:48
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde sabah ayini sırasında silahlı saldırı düzenleyen iki saldırganın kaçarken çöp konteynerine attıkları kıyafetleri bulundu.

Sarıyer'de Pazar günü sabah ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan iki saldırganın da aralarında bulunduğu 51 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırının detaylarını netleştirmek için çalışma yapan polis ekipleri kilesinin 2 sokak yukarısında bulunan Canfes Sokak'ta arama yaptı. Saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini bir çöp konteynerine attıkları ardından da kaçmaya devam ettikleri belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sarıyer, Saldırı, Gözaltı, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi Saldırısında Saldırganların Attığı Kıyafetler Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:07:40. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi Saldırısında Saldırganların Attığı Kıyafetler Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement