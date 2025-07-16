Şarköy'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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Şarköy'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Şarköy\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
16.07.2025 05:25
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Tekirdağ Valisi, Şarköy'deki yangına 21 hava aracıyla müdahale edileceğini açıkladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 saattir süren orman yangınına ilişkin bölgede incelemelerde bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 21 hava aracının görevlendirileceğini ve yangının kontrol altına alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde 15 saattir süren orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Kocaali ve Şenköy köyleri için tahliye kararı alındığını, Kızılcaterzi'nin ise şu an için risk altında olmadığını belirtti. Yangına 21 hava aracı ve 104 kara aracıyla müdahale edileceğini söyleyen Soytürk, çevre illerden destek geldiğini ifade etti. Yangının çıkış sebebinin kuş çarpması sonucu başlayan bir kıvılcım olabileceğini ancak bu bilginin teyide muhtaç olduğunu söyledi. Can kaybı yaşanmadığını ve askeri bölgelerin etkilenmediğini belirtti. Yangının gün içinde kontrol altına alınması hedefleniyor.

Vali Soytürk: "Yangını çevirmeye çalışıyoruz"

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesindeki orman yangını bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Vali Soytürk, "Biliyorsunuz 2 köyümüze tahliye kararı vermiştik. Bunlardan bir tanesi Kocaali, diğeri Şenköy. Şu an Kızılcaterzi'deyiz. Çok şükür burayı tehdit eden bir şey yok. Rüzgar sert esmiyor. Tehdidin olması, yangının büyük olması ve yerli yersiz rüzgarlardı. Hem Kocaali'yi hem de Şenköy'ü tehdit ediyordu. Ufak tefek ağıl ve köyün dışındaki birkaç evin dışında bir zararımız yok. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok" dedi.

21 hava aracı, 104 kara aracıyla birlikte görevde olacak

Söndürme çalışmalarına çevre illerden destek geldiğini belirten Vali Soytürk, "Çevre illerden ekstra dozerler geldi. Edirne'den, İstanbul'dan, Kırklareli'den ve ilçelerden ekstra dozerler geliyor. Biz yangını çevirmeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi, saat 6 gibi bir aksilik olmazsa 21 hava aracı bölgemizde olacak. 21 tane hava aracı önemli bir miktar. Yaklaşık 104 tane araç zaten var. Bir kaza bela olmazsa yangınımızı kontrol altına almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz net bir bilginin olmadığını aktaran Soytürk, "Şenköy'ün kuzeyinde 2 gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda böyle bir yangın oluşturmuş. Buna benzer oralardan başladığı yönünde bir tespitimiz var. Teyide muhtaç, bunu araştıracağız" dedi.

Askeri bölge etkilenmedi

Vali Soytürk ayrıca, yangından etkilenen bir askeri bölgenin olmadığını belirterek, "İlimiz sınırlarında yangından etkilenen bir askeri bölge yok. Bahsettiğiniz Çanakkale sınırlarında. Orada aldığımız haberlere göre bir tehlike görünmüyor" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgeye gelerek yetkilerden bilgi aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şarköy'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika

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