Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerden Fesih Barut, Diyarbakır'da defnedildi.
Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, Batman'dan Diyarbakır'a getirildi. Barut, cenaze namazının kılınmasıyla Yeniköy Asri Mezarlığında defnedildi.
Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve araç sürücüsü Mazlum Yılmaz, Batman'da defnedilmişti.
Doktor Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz'ın cenazesi, yarın Diyarbakır'dan Elazığ'a gönderilip defnedilecek. Öğretim Görevlisi Serdar Akgönül ise Ankara'da toprağa verilecek.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Sason'daki Kaza: Fesih Barut Diyarbakır'da Defnedildi - Son Dakika
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