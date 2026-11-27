Burdur'da Kübra Yapıcı'yı para elde etmek amacıyla öldürdükleri iddia edilen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, genç kadının başından vurulduktan sonra gömüldüğü, günler sonra çıkarılarak varilde yakıldığı ve ceset parçalarının gölete atıldığına ilişkin kan donduran detaylar yer aldı.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın(30) cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi 5 Mayıs günü gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayetin işlendiği silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulunmuştu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece 7 Mayıs günü kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya dair iddianame tamamlandı

Olaya dair Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanıklar İlyas Umut D. ve Ataberk S. hakkında, yağma suçunu kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar ve ruhsatsız silah suçundan da 1 ile 3 yıl arası hapis cezası talep edildi. Kübra Yapıcı'nın babası Yunus Yapıcı ve annesi Gülseren Yapıcı, şüphelilerden şikayetçi olduğu iddianame yer aldı.

"Kübra'ya çökmeye gidiyoruz" iddiası

Şüpheli Ataberk S.'nin, savunmasında Umut'un Kübra'nın arkadaşı olduğunu, Kübra ile internet üzerinden tanıştıklarını ve daha sonra reklam işi yapmak amacıyla Umut ile yeniden görüşmeye başladıklarını anlattı. Nisan ayının 10'unda Antalya'ya geldiğini belirten Ataberk, Kübra'nın kiraladığı villada kaldığını ve aralarında yakınlaşma yaşandığını ifade etti. Kübra'nın eski sevgilisiyle mesajlaşmalarını görmesinin ardından aralarının bozulduğunu söyleyen şüpheli, Umut'un ise Kübra'nın maddi durumunun iyi olduğunu belirterek parasına el koymak istediğini iddia etti. Ataberk S., savunmasında Kübra'nın kendilerini nargile içmeye davet etmesi üzerine Umut ile birlikte kafeye gittiklerini, burada Umut'a elden 23 bin TL verdiğini söyledi. Kübra'nın bu parayı Umut'tan istediğini ancak alamadığını belirten şüpheli, daha sonra birlikte araçla Bucak ilçesine bağlı Seydiköy'e gittiklerini anlattı. Şüpheli Ataberk, Seydiköy'de Umut'un kendisine "Şu an tam zamanı, Kübra'ya çökmeye gidiyoruz" dediğini öne sürdü. Umut'un silahla deneme atışı yaptığını, kendisinin de silahın namlusunu tuttuğunu belirten Ataberk, Umut'un silahı ateşlemesi sonucu Kübra'nın başından vurulduğunu iddia etti. Olayın ardından Kübra'yı halıya sardığını, Umut'un ise kürekleri almaya gittiğini anlatan şüpheli, daha sonra cesedi halıyla birlikte gömdüklerini söyledi. Bucak'tan amonyak aldıklarını, silahı temizledikten sonra Çine köyüne gömdüklerini belirten Ataberk, ardından Antalya'ya geçtiklerini ve Eskişehir üzerinden İstanbul'a gittiklerini ifade etti. İstanbul'dan dönüş yolunda yanlarına benzin aldıklarını ve yoldan bir varil bulduklarını anlatan şüpheli, cesedi gömdükleri yerden çıkardıklarını, yaktıklarını ve balyozla parçaladıklarını iddia etti. Ataberk, ceset parçalarını daha sonra baraja attıklarını, Kübra'nın kimliği ve banka kartlarının da kendilerinde bulunduğunu, kart üzerinden hesaba erişmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını savunmasında anlattı.

Şüpheli İlyas Umut D. ise, savunmasında Kübra Yapıcı ile yaklaşık 5 yıl önce masaj hizmeti almak için gittiği otelde tanıştığını ve arkadaşlıklarının zaman zaman devam ettiğini belirtti. Ataberk S. de Kübra Yapıcı ile aynı dönemde tanıştığını anlatan İlyas, yaklaşık 1,5 ay önce Ataberk ile birlikte çalışmak amacıyla Antalya'ya geldiklerini ve bu süreçte Kübra ile yeniden görüşmeye başladıklarını söyledi. Kübra Yapıcı ile Ataberk'in bir süre sonra sevgili olduklarını ve yaklaşık 1-1,5 hafta aynı evde yaşadıklarını belirten İlyas, bu süreçte Kübra ve arkadaşlarıyla sık sık Antalya merkezde bulunan kafeye gittiklerini ifade etti. İlyas, savunmasında 30 Nisan günü saat 04.00-05.00 sıralarında üç kişinin kafeden birlikte ayrıldığını anlattı. Aracı kendisinin kullandığını, Kübra Yapıcı'nın ise arka koltukta uyuduğunu belirten İlyas, Bucak ilçesi Seydiköy'e geldiklerini söyledi. Yer gösterme tutanağında belirttiği noktaya geldiklerinde Ataberk'in araçtan indiğini, sol arka kapıyı açarak Kübra Yapıcı'nın başına tabancayla bir el ateş ettiğini öne sürdü. Şüpheli İlyas, olayın ardından cesedi araçtan çıkardıklarını ve yol kenarında atılmış halde bulunan kırmızı-mavi desenli bir halıya sardıklarını anlattı. Daha sonra yakındaki bir evin önünden iki kürek aldıklarını belirten İlyas, yeniden cesedin bulunduğu noktaya giderek Kübra Yapıcı'yı toprağa gömdüklerini ifade etti. İlyas, gömme işleminin ardından kürekleri aldıkları yere bıraktıklarını ve aynı araçla İstanbul'a doğru yola çıktıklarını söyledi. Eskişehir'e gelmeden yol üzerindeki bir köye girdiklerini, burada silahı gömdüklerini ve ardından İstanbul'a gittiklerini savundu.

İstanbul'dan benzin ve kesici aletlerle döndüler

İddianamede yer alan savunmaya göre İlyas, 30 Nisan'da İstanbul'a ulaştıklarını, Ata Berk'in burada bir çanta dolusu bıçak ile kesici ve delici aletler aldığını anlattı. İki şüphelinin daha sonra yeniden yola çıktığını belirten İlyas, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan 5 litrelik su bidonuna benzin aldıklarını söyledi. 1 Mayıs tarihinde Bucak ilçesi Seydiköy'e geri geldiklerini anlatan İlyas, daha önce yol kenarından aldıkları varili ve kürekleri cesedin bulunduğu bölgeye götürdüklerini belirtti. Gömülü haldeki cesedi halıyla birlikte çıkardıklarını ve araçla başka bir noktaya taşıdıklarını ifade etti. Şüpheli İlyas, savunmasında cesedi varilin içerisine koyduklarını, Ata Berk'in üzerine benzin dökerek ateşe verdiğini iddia etti. Cesedin yaklaşık 1-2 saat yandığını, ardından kalan benzinin de dökülerek yeniden yakıldığını söyleyen İlyas, bu sırada Ata Berk'in kolunun da yandığını öne sürdü. Daha sonra köye giderek su ve balyoz aldıklarını anlatan İlyas, ateşi söndürdükten sonra cesedi kürek ve balyoz darbeleriyle parçaladıklarını söyledi. Kalan parçaların bir bölümünü çuvala koyduklarını, diğer parçaları ise yeniden benzin dökerek yaktıklarını ifade etti. Çuvala koydukları ceset parçalarını aracın bagajına yüklediklerini belirten İlyas, Korkuteli tarafında bulunan çamurlu bir gölete attıklarını savundu. Olayın ardından Antalya'dan kıyafet aldıklarını ve İstanbul'a doğru yola çıktıklarını da ifadesinde anlattı.

Parasını almak için öldürme planı yapmışlar

Tüm soruşturma evrakının birlikte değerlendirildiği iddianamede, şüphelilerin yakın arkadaş oldukları, Ataberk ile Kübra Yapıcı'nın sevgili oldukları kaydedildi. Şüphelilerin Antalya'da kaldıkları süreçte Kübra Yapıcı'nın iki ayrı villa kiraladığı ve bu villaların ücretlerini kendisinin ödediği, birlikte dışarıda vakit geçirdiklerinde de hesapları Kübra'nın karşıladığı belirtildi. Bu durumun Kübra Yapıcı'nın arkadaşı ile yaptığı yazışmalarla da desteklendiği ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin Kübra Yapıcı'nın yüklü miktarda parası olduğunu düşündükleri ve parasını almak amacıyla öldürmeyi planladıkları değerlendirildi. İlyas'ın cep telefonunda yapılan incelemede, Kübra Yapıcı'yı kastederek başından vuracağına ilişkin yazışmaların tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin, Kübra Yapıcı'nın sarhoş olmasından da faydalanarak kiraladıkları 07 CGJ 423 plakalı araca bindirdikleri ve 30 Nisan günü saat 05.46 sıralarında Bucak ilçesi Seydiköy civarına götürdükleri kaydedildi. Burada Ataberk'e ait olduğu belirtilen silahla Kübra Yapıcı'nın başından vurularak öldürüldüğü ifade edildi. Savcılık değerlendirmesinde, cinayetin ardından şüphelilerin birlikte temizlik yapmaları ve olay yerinden birlikte ayrılmamalarının, eylemi birlikte tasarladıklarına ilişkin önemli deliller arasında bulunduğu belirtildi.

Telefon ve banka kartlarını aldıkları belirtildi

İddianamede, Kübra Yapıcı'nın öldürülmesinin ardından cep telefonları ve banka kartlarının alındığı, cep telefonunun Ataberk'in üzerinden çıktığı kaydedildi. Şüphelilerin ifadelerinin de bu durumu desteklediği belirtilerek cinayetin genç kadının parasını ele geçirmek amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirildi. Savcılık, şüphelilerin eylemleri nedeniyle üzerlerine atılı yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme ve birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma suçlarını işlediklerini değerlendirdi.