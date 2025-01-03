Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım - Son Dakika
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Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturmasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan hapis cezası istendi. Hazırlanan fezlekede Zengin'in ifadelerine de yer verilirken; Zengin'in sarf ettiği ifadeler pes dedirtti.

03.01.2025 18:47  Güncelleme: 19:09
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma çerçevesinde çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık'ta yaptıkları operasyonda çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettiklerini belirlediği 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire, ve 1 kişiyi gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı.

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin soruşturmanın ayrıca sürdüğü de kaydedildi. Diğer 16 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Öte yandan hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı.

Zengin ifadesinde, "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok" dedi.

Kendisine "cumhuriyet savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?" şeklinde soru sorulan Mustafa Kemal Zengin, "Ben sadece Yavuz Çelik'in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boş boğazlıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin\'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hasan Babacan:
    R NEDIR NASIL YAPILIR ADLI ÇALIŞMA 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu oe ladını niye konuşturuyorunuz bitirin işini gitsin öteki tarafa 8 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin kesin akrabası bu dayısı olabilir 0 0 Yanıtla
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