'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 20 tutuklama - Son Dakika
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'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 20 tutuklama

\'Sazan sarmalı\' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 20 tutuklama

Diyarbakır ve İstanbul'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. 20 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Dolandırıcılık yöntemi, Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini aratmadı.

23.03.2024 08:28  Güncelleme: 08:30
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'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 20 tutuklama

Çetenin 9 milyon liralık malvarlığına el konuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve İstanbul'da "sazan sarmalı" yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. 20 şüphelinin tutuklandığı dolandırıcılık operasyonunda 29 şahsın 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konulurken, şüphelilerden birinin elde ettiği parayı dövize çevirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan veren şahısların, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi.

Parayı dövize çevirirken tespit edildi

Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda dolandırıcı çetesi çökertildi. Şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayı dövize çevirirken görüntülerinden tespit yapıldı, aramalarda ruhsatsız tabancalara, telefonlara ele geçirildi. 29 şahsın tapu kayıtları, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları, kripto varlıklarının araştırılması ve incelenmesi sonucu; 2 adet daire, 1 adet iş yeri, 1 adet depo ve 2 adet araca toplamda 9 milyon 200 bin TL taşınır ve taşınmaza el konuldu.

20 şüpheli tutuklandı

'Sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dolandırıcılık, Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini ise aratmadı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 20 tutuklama - Son Dakika

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