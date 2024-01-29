Scooter kazasında ölen Ezgi'nin arkadaşı İrem Şimal, mahkemede tekrardan dinlenecek

Gaziantep'te scooter kazası davası devam ediyor

Gaziantep'teki scooter davası ertelendi

Kazada yaralanan İrem Şimal Toprak gelecek duruşmada dinlenecek

GAZİANTEP - Gaziantep'te scooter ile yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada çarptığı Ezgi Yiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, kazada yaralanan Toprak'ın gelecek duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı 12 Şubat tarihine erteledi.

Duruşmada, tutuksuz sanık Osman S. katılmazken, maktul Ezgi Yiğit'in ailesi ve avukatları hazır bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarının ve yaralanan İrem Şimal Toprak'ın tekrardan dinlenmesi talep edilirken, mahkeme heyeti, kazada yaralanan Toprak'ın gelecek duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2024 tarihine erteledi.

Gaziantep'te 12 Nisan 2022 tarihinde akşam saatlerinde Batıkent mevkiinde gerçekleşen kazada Osman S. idaresindeki otomobil, scooter ile evlerine dönerken ehliyetsiz sürücü Osman S. (17), yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarpmıştı. 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencileri Ezgi Yiğit ve İrem Şimal Toprak'a çarpmış ve feci kazada iki arkadaştan Ezgi Yiğit hayatını kaybederken, İrem Şimal Toprak ise yaralanmıştı. Kazada yaralanan İrem Şimal Toprak, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ezgi Yiğit doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, İrem Şimal Toprak ağır yaralanmıştı. Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen 17 yaşındaki Osman S. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Lise öğrencisi Ezgi Yiğit'in ailesi, sürücü Osman S.'nin 28 gün sonra serbest bırakılmasının ardından devam eden duruşma Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Yiğit ailesi Avukatı Ahmet Ergin Sözen, scooter ile evlerine dönerken ehliyetsiz sürücü Osman S. (17), yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarptığı olaya ilişkin, kazada yaralanan İrem Şimal Toprak'ın yeniden dinlenmesini ve bilirkişi raporu alınmasını talep ederek, güvenlik kamerası kayıtlarının 2 yıldır mahkemeye getirilmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, kazada yaralanan Toprak'ın gelecek duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı 12 Şubat tarihine erteledi. Mahkeme heyeti, ailenin ve avukatlarının beyanları ile mevcut dosya dikkate alınarak mağdur Şimal Toprak'ın gelecek duruşma dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.