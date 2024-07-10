Scootera binen 4 genç tehlikeli bir şekilde trafiği tehlikeye attı

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Aynı scootera binen 4 genç hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan işlek bir caddede scootera binip önlemsiz bir şekilde seyreden 4 genç, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı.

Odunpazarı İlçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, bir elektrikli scootera 4 gencin bindiği görüldü. Kent merkezine yakın olan ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede gençlerin rahat bir şekilde yollarına devam etmesi 'pes' dedirtti. Kask veya diğer koruyucu ekipmanları kullanmadan, scooterla yollarına devam eden 4 gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşı gördüğünde ise yüzleri gizlediği görülüyor.