Sean ''Diddy'' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar - Son Dakika
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Sean ''Diddy'' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar

Sean \'\'Diddy\'\' Combs\'un Miami\'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar
22.05.2025 16:40
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Müzik yapımcısı Sean ''Diddy'' Combs'un insan kaçakçılığı ve örgütlü suç davasında, Florida'daki malikanesine düzenlenen baskında seks oyuncaklarından silah parçalarına, uyuşturucudan kişisel mesajlara kadar çok sayıda delil ele geçirildi. Savcılara göre Combs, 10 yılı aşkın süreyle çalışanlarının yardımıyla kadınları uyuşturup cinsel istismara zorladığı organize bir suç ağı yönetti.

Sean "Diddy" Combs'un Manhattan'da yargılandığı insan kaçakçılığı ve örgütlü suç davasında savcılar, jüriyi Mart 2024'te Florida'daki malikanesine düzenlenen baskında ele geçirilen eşyalarla yönlendirdi. ABD İç Güvenlik Soruşturma Birimi (HSI) ajanlarının giriş kapısını zırhlı araçla kırarak girdiği baskında federal yetkililer çok sayıda yasa dışı ve dikkat çekici materyale ulaştı.

Sean 'Diddy' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar

Baskında ele geçirilen eşyalar arasında parçalanmış AR-15 tipi yarı otomatik tüfekler, kokain ve ketamin gibi uyuşturucular, iç çamaşırları, yedi inçlik platform topuklu ayakkabılar ve onlarca şişe bebek yağı yer aldı. Savcılar, bu delillerin Combs'un yönettiği öne sürülen organize suç ağına ve cinsel istismar iddialarına ışık tuttuğunu belirtti.

Sean 'Diddy' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar

Combs'un Miami Beach ve Los Angeles'taki evlerine düzenlenen baskınlar, bazı televizyon kanallarınca canlı yayınla gösterilmiş ve kamuoyunun müzik yıldızına yönelik süregelen ceza soruşturmasından haberdar olmasını sağlamıştı.

Sean 'Diddy' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar

MALİKANEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Görsellerde Combs'un yatak odasında yer alan dolaplarda seks oyuncakları, kırmızı ve siyah stiletto topuklu kadın ayakkabıları, iç çamaşırları, ve dantelli gecelikler yer aldı. Ayrıca 25 şişe bebek yağı ile 30 şişe kişisel kayganlaştırıcı da bulundu. Bunların yanında "gıda sınıfı" nitröz oksit (Whip-Its) kutuları tespit edildi.

Sean 'Diddy' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar

Fotoğraflarda ayrıca AR-15 tipi yarı otomatik silaha ait parçalar, bir adet tabanca ve .45 kalibre mermiler de yer aldı. Ajan Gannon, evde MDMA, kokain ve ketamin dahil birçok uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Sean 'Diddy' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar

AYNAYA YAZILAN MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Combs'un mermer kaplı banyosundaki aynada yer alan motivasyon yazıları da fotoğraflarla belgelendi. Aynada "Sen bir efsanesin", "Sen bir ikonssun Puff Daddy" ve "Yukarıya Hareket" gibi ifadeler yer alıyordu.

Sean 'Diddy' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar

PSİKOLOG VENTURA'YI ANLATTI

Savcılık ayrıca, daha önce Amber Heard'ün Johnny Depp'e karşı açtığı davada tanıklık yapan adli psikolog Dr. Dawn Hughes'u da dinledi. Hughes, davanın kilit tanıklarından Cassie Ventura gibi mağdurların çoğunlukla istismarcı ilişkilerde "aşk" nedeniyle kaldığını ve şiddet döngüsünden çıkmakta zorlandıklarını belirtti.

İKİ EVE EŞ ZAMANLI OPERASYON

24 Mart'ta yapılan operasyon sadece Miami Beach'teki malikane ile sınırlı kalmadı. Aynı gün Combs'un Los Angeles'taki lüks Holmby Hills konutuna da baskın düzenlendi. Gannon, Miami'deki evin giriş kapısının zırhlı araçla kırıldığını ifade etti. Savcılara göre 55 yaşındaki Sean "Diddy" Combs, çalışanlarının da yardımıyla on yılı aşkın bir süre boyunca organize bir suç ağı yönetti. İddialara göre Combs, ağır şekilde uyuşturulmuş kadınları, erkek eskortlarla cinsel ilişkiye zorladı; bu anları kayda alarak kendisi de izleyip tatmin oldu.

Sean 'Diddy' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar

Savcılar, bu eylemlerin insan kaçakçılığı, cinsel istismar ve uyuşturucu kullanımı gibi ciddi suçları kapsayan geniş çaplı bir suç organizasyonunun parçası olduğunu belirtiyor. Eğer Combs tüm suçlamalardan mahkûm edilirse, 15 yıldan başlayan ve ömür boyu hapis cezasına kadar uzanabilecek bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. Diddy, şu anda: İnsan kaçakçılığı, fuhuşa teşvik ve suç örgütü kurma gibi ağır suçlamalarla yargılanıyor. Tüm suçlamaları reddeden Combs'un mahkemesi, medya ve kamuoyunda büyük ilgiyle izleniyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Sean ''Diddy'' Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında korkunç detaylar - Son Dakika

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