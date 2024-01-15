Seçil Erzan'dan Semih Kaya'ya "Sen bana 'o para buraya gelecek' dedin mi demedin mi" sorusu

Semih Kaya: "Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?"

İSTANBUL - Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, davada tanık olarak dinlenen futbolcu Semih Kaya'ya "sen bana 'o para buraya gelecek' dedin mi demedin mi" diye sordu. Bunun üzerine Kaya, "Sözleşmelerine imza attığım bedeller görülürse benim böyle bir paraya ihtiyacım olmadığı anlaşılacaktır. Ben zaten o güce sahibim, Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?" dedi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü SeçilErzan'ın yargılanmasına kaldığı yerden devam edildi. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya bazı müştekiler ile taraf avukatları da katıldı.

"Benim aldığım miktar net olarak 3.5 milyon dolara yakın bir rakamdı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Semih Kaya, "2011 yılında Galatasaray A takımında oynamaya başladıktan sonra Florya'da özel bankacılık hesabım açıldı. 2023 Nisan ayına kadar da devam etti. Seçil Erzan, 2021 Nisan ayında fon adı altında bir yatırım hesabı olduğunu belirtti. Avantajlarından bahsetti, ciddi şekilde getiriler elde edildiğinden bahsetti. O dönemde özel bankacılık hesabımda 300 bin dolarlık kısmını bu yatırım konusuna dahil ettim. Bana aynı şekilde resmi bir belge sundu, üzerinde Denizbank kaşesi ve imzasının bulunduğu. Ben de o şekilde Florya'da kendisine teslim ettim. Benim aldığım miktar net olarak 3.5 milyon dolara yakın bir rakamdı. Tek seferde değil, parça parça aldım, aldığım parayı da yatırdım" diye konuştu.

"Çantasının çalındığını, aynı şekilde döviz işlemleri yaptığını, bu yüzden çantaya GPS taktırdığını söyledi"

İçerisinden GPS cihazı çıkan çantaya ilişkin konuşan Kaya, "İçerisi boş olan çantayı Seçil Erzan bana teslim etti, ben de arka koltuğa koydum. Boş çantayı aldım çünkü bana kendisi 'sende kalsın' demişti. Mavi bir laptop çantasıydı. Arabamda bir şeyin ötmeye başladığını duydum, insan ister istemez çekiniyor. 17 Kasım'da Seçil'i aradım. O da bana, çantayı kendisine Atilla Baltaş'ın teslim ettiğini söyledi. Şikayette bulunacağımı söyledim. Sonra Baltaş ile konuştuk, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Benim param sizde ne arıyor da dedi, ben de 'nerden bileyim' dedim. Bodrum'a gidip İstanbul'a döndüğüm gün GPS olayını akşamında fark ettim. Daha sonra Erzan'ın ofisinde, eşim de hatta yanımdaydı, Baltaş ile görüştük. Kendisi daha önce çantasının çalındığını, aynı şekilde döviz işlemleri yaptığını, bu yüzden çantaya GPS taktırdığını söyledi. Şikayet dilekçesini de gösterdi, ben de gördüm. Çantası çalındığı için şikayette bulunduğunu söyleyince ben de üzerinde durmadım. Hatta Erzan kendisini çok iyi saygılı tanıtmıştı. Kendisinin ona aşk beslediğini söylemişti" dedi.

Selçuk İnan'ı fona dahil etmediğini söyledi

Selçuk İnan'ı kendisinin fona dahil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirten Kaya, mahkemede Seçil Erzan ile yaptığı bir yazışmayı da okudu. Yazışmada Seçil Erzan'ın, "Selçuk İnan'ı hoca söyledi" dediği kısmı okuyan Semih Kaya, Seçil Erzan'ın kendisini ikna etmek için bankanın üst düzey yöneticilerinden olan Mehmet Aydoğdu ile arasında geçen bir maili mahkemede okudu. Semih Kaya, mailin ekran görüntüsünü gösterince, mahkeme başkanı görüntünün mahkemeye verilmesini istedi.

"Seçil Erzan'ın herhalde matematiğinde bir problem var çünkü kesinlikle fazla almadım"

Kendisine yaklaşıp 10 milyon dolar alacak vaat edildiğini söyleyen Kaya, "Artık her şeyin resmileşeceği söylendiği için para göndermeye devam ettim. Erzan tamamen beni banka çalışanı olarak yönlendirdiği için para gönderdim. Seçil Erzan ile aramızda bir husumet yoktu. Hatta nişanlısı sıfatında olan Candaş Gürol ile hep birlikte yemek de yemiştik. Seçil Erzan benim onu tehdit ettiğimi söyledi" dedi. Bu sırada mahkeme başkanı, Erzan'ın 'Semih benden fazla aldı' iddialarına ne diyeceğini sordu. Kaya ise, "Seçil Erzan'ın herhalde matematiğinde bir problem var çünkü kesinlikle fazla almadım. Kendisi tarafından sürekli bir kurgu planlanılıyor, cezaevindeyken benim taksitlerimi mi ödedi?" diye yanıtladı.

"Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?"

Duruşmada Seçil Erzan, Semih Kaya'ya soru sormak istedi. Erzan, "sen bana 'o para buraya gelecek' dedin mi demedin mi" diye soru yöneltince Kaya, "Ülkenin en büyük kulüplerinde, Çek Cumhuriyeti'nin en büyük kulüplerinde oynadım. Sözleşmelerine imza attığım bedeller görülürse benim böyle bir paraya ihtiyacım olmadığı anlaşılacaktır. Ben zaten o güce sahibim, Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?" ifadelerini kullandı.