Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu - Son Dakika
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Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu

Sedat Peker\'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
31.07.2025 10:03
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Sedat Peker davasında gizli tanık olarak ifade veren İsmail Kocalar, Antalya Manavgat'ta bir kulübede ölü bulundu. Daha önce ifadelerinin rızası dışında alındığını söyleyip geri çeken Kocalar'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Peker'in sosyal medya hesabından Kocalar'ın ölümüyle ilgili yapılan paylaşımları retweet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'de bir dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla büyük ses getiren Sedat Peker'in yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davada gizli tanıklık yapan 42 yaşındaki İsmail Kocalar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, göl kenarında yer alan bir kulübede yaşamını yitirmiş halde bulundu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli tabip ve Cumhuriyet Savcılığı'nın ilk incelemelerinin ardından Kocalar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kocalar'ın bir süredir söz konusu kulübede yalnız yaşadığı, siroz dahil çeşitli sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Sedat Peker'in de İsmail Kocalar'ın ölümüyle ilgili yapılan paylaşımları retweet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu

"BİR ŞEYLER YAZDIRDILAR, ALTINA İMZA ATTIRDILAR"

Kocalar, daha önce Sedat Peker davasında gizli tanık olarak ifade vermiş, ancak daha sonra sosyal medyada yayınladığı bir videoyla bu ifadeleri geri çektiğini açıklamıştı. Kocalar, verdiği ifadelerin iradesi dışında alındığını ve Peker'i şahsen tanımadığını belirterek şunları söylemişti: "Kalkıp allem ettiler, kullem ettiler beni gizli tanık ettiler. Hiçbir konuya ilişkin hiçbir bilgim yok. Bir şeyler yazdılar, altına bana imza attırdılar. Neye imza attığımı bilmiyorum ki. Sedat Peker'le şahsi tanışmam yok. Sadece resim çektirmişim."

HALEN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE YAŞIYOR

Sedat Peker halen Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdürüyor. Hakkında Interpol tarafından 194 ülkede geçerli kırmızı bülten ile arama kararı bulunuyor. Peker'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği ve dava sürecinin nasıl şekilleneceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Taylan Özgür:
    gizli tanıklarla dönen ülke :) 8 3 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    çünkü tekrar döndü botokslu mafya akpli olunca zamanında tuttukları gizli tanıklar bir bir infaz ediliyor ako kadar kirli bir siyasi toplum gelmedi bu ülkeye 2 4 Yanıtla
  • Sadettin Usta:
    çokta gizli değilmiş 6 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    ARTIK NE GİZLİLİK KALDI NE DE TANIKLIK SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR 4 0 Yanıtla
  • Bulent Yagan:
    halkın seçtiği başbakanı bakanları asanlar ahkam kesiyor 3 1 Yanıtla
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