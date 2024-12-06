Şef Somer Sivrioğlu'na Hapis Cezası - Son Dakika
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Şef Somer Sivrioğlu'na Hapis Cezası

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Restoran bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüyle Somer Sivrioğlu 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

06.12.2024 15:36
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası

İSTANBUL - Beşiktaş'ta restoranın bahçe duvarının çökmesi sonucu oradan geçen 1 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu 7 sanıklı dava karara bağlandı. Aralarında Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu 3 sanık, 5'er yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu'nun, Beşiktaş'ta 20 Mayıs 2022'de kendisine ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Somer Sivrioğlu katılmazken, duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu.

3 sanık hakkında 5'er yıl 6'şar ay hapis cezası

Mahkemede, beyan ve savunmaların alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme; sanıklar Kazım Evgiren, Kadri Berk Cemail ve Somer Sivrioğlu'nun 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 5'er yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, daha sonra bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

4 sanık hakkında beraat kararı

Mahkeme ayrıca sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula'nın beraatlarına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in, bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

Duvarın tadilatını ve onarımını yaptırmaları durumunda çökmeyeceği aktarıldı

Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şef Somer Sivrioğlu'na Hapis Cezası - Son Dakika

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