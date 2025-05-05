Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti - Son Dakika
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Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehidin naaşı memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilirken, şehidin kızı ve komutan arasında geçen 'toplu iğne' diyaloğu herkesi kahretti.

05.05.2025 16:27
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen tedavi gördüğü hastanede şehit odu. Şehidin naaşı, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Cenazede duygusal anlar yaşanırken, şehidin kızı ve komutan arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı.

"DİKKAT EDELİM İĞNE BABAMA BATMASIN"

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile tutturdu. Komutanın "Dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım" dedi.

EŞİ, TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törende tabuta sarılan şehidin eşi Yeşim, babası Hasan ve annesi Havva Özen gözyaşı döktü. Daha sonra şehidin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti

Önder Özen, Operasyon, 3-sayfa, Gündem, Toplum, Yaşam, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ponçik Pamuk:
    yavrum benim kıyamam ben sana... 52 1 Yanıtla
  • Emre1305:
    Bu ülkede vatanı savunanlar kadar öksüz ve yetim kalan kimse yok, yazık bu şehit çocuğuna. 36 3 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Pence kilit harekatı kim için yapılıyor pkk ve Suriye uzantısı YPG şimdi bunlarla gel masaya otur terörist basına af çıkar neyin kafasını yasıyorsunuz siz 24 8 Yanıtla
  • Osman A:
    Bebeğim ömrün uzun ve hayırlı olur İnşaAllah.Sen artık bizim kızımızsın. 23 1 Yanıtla
  • Abdul Halik Erdogan:
    Şehidimize Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sevenlerine başsağlığı sabırlar dileriz saygıyla uğurluyoruz 0 0 Yanıtla
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