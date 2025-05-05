Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen tedavi gördüğü hastanede şehit odu. Şehidin naaşı, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Cenazede duygusal anlar yaşanırken, şehidin kızı ve komutan arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı.
Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile tutturdu. Komutanın "Dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım" dedi.
Törende tabuta sarılan şehidin eşi Yeşim, babası Hasan ve annesi Havva Özen gözyaşı döktü. Daha sonra şehidin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti - Son Dakika
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