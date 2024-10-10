Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası

Geniş Video İzle

Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik sözleri nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

10.10.2024 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası

İSTANBUL - Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik sözleri nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Ataklı'yı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik 25 Aralık 2023'de sosyal medyada paylaşılan videoda söylediği sözler nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Can Ataklı katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Ali Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuki Hizmetler Birimi avukatı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı ve Memur Sendikaları Konfederasyonu avukatı da katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan MEMURSEN avukatı, sanık Ataklı'nın duruşmaya katılmamasının davayı uzattığını belirterek, Ataklı'nın cezalandırılmasını ya da yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savunma yapan sanık avukatı ise, Ataklı'nın suç unsuru oluşturacak şekilde hareket etmediğini ve ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Ataklı'yı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın ileride bir daha suç işlemekten çekineceğine dair mahkemece olumlu kanaat oluşturduğundan cezasının ertelenmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Can Ataklı, 3-sayfa, Sözler, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası - Son Dakika


17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:12:22. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.