Şehit ateşi Manisa\'ya düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden birinin 37 yaşındaki Akhisarlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura olduğu açıklandı. Acı haber şehidin annesine verilirken, hastanede kanser tedavisi gören baba Vasfi Mangura'ya ise acı haberin verilmediği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit düşen Manisa Akhisarlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Hürriyet Mahallesi'ndeki annesinin evine haber ulaştırıldı. Annesi Misliye Ozan'a haber Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve beraberindeki ekip tarafından ulaştırılırken, eve dev Türk Bayrağı asıldı. Şehidin İzmir'de yaşayan eşi Melahat Mangura'ya da acılı haber iletilirken, pankreas kanseri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren emekli polis olan baba Vasfi Mangura'ya haber verilmediği bildirildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen faaliyet esnasında şehit olan Manisalı hemşehrimiz, kahramanımız P. Komd. Asb. Kd. Çvş. Fikret Mangura'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil dilerim. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." - MANİSA