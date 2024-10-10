Şehit cenazesine katılan Bakan Yardımcısı Alpay: "Terörün kökünü kazıdık, kazımaya devam ediyoruz" - Son Dakika
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Şehit cenazesine katılan Bakan Yardımcısı Alpay: "Terörün kökünü kazıdık, kazımaya devam ediyoruz"

Şehit cenazesine katılan Bakan Yardımcısı Alpay: "Terörün kökünü kazıdık, kazımaya devam ediyoruz"

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, köyünde toprağa verildi.

10.10.2024 16:33  Güncelleme: 16:40
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, köyünde toprağa verildi. Törene katılarak şehidin ailesine Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Rabbim sabrınızı, tahammülünüzü, dayanma gücünüzü arttırsın, zalimleri ve kötülük yapanları da kahretsin inşallah. Bunların kökünü getiriyoruz ve getireceğiz inşallah" dedi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde taciz ateşi sonrasında yaralanan piyade sözleşmeli er Sefer Alan (23) şehit düştü. Şehidin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından dün gece Elazığ'a getirildi. Alan'ın naaşı bugün baba evinden helallik alınarak tören için İmam-ı Azam Camisine getirildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konuldu. Askeri geçidin ardından Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne götürülen Alan'ın naaşı, dualar ve gözyaşları arasında köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, şehidin ailesine Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim ederek başsağlığı diledi. Şuay Alpay, "Rabbim sabrınızı, tahammülünüzü, dayanma gücünüzü arttırsın, zalimleri ve kötülük yapanları da kahretsin inşallah. Bunların kökünü getiriyoruz ve getireceğiz inşallah" diye konuştu.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, diğer protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve emniyet personeli ile binlerce vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Piyade, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit cenazesine katılan Bakan Yardımcısı Alpay: 'Terörün kökünü kazıdık, kazımaya devam ediyoruz' - Son Dakika


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