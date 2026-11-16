Şehit eşi kazada yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, yaralanan kadının 2021 yılında şehit olan Teğmen Baki Koçak'ın eşi olduğu öğrenildi.

Kaza, Bolvadin ilçesindeki Akcan Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehit eşi R.K. idaresindeki 38 GS 041 plakalı otomobil kavşakta İ.G. yönetimindeki 27 PR 214 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, R.K. hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı R.K., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının, 2021 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit olan Teğmen Baki Koçak'ın eşi olduğu öğrenildi.