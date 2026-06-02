Şehit Teğmen Baki Koçak Eğirdir'de dualarla anıldı

02.06.2026 16:43
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2021 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Teğmen Baki Koçak, şehadetinin 5. yıl dönümünde Eğirdir'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında 1 Haziran 2021 tarihinde yürütülen Eren-11 Şehit Hakan Toydemir Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Teğmen Baki Koçak, şehadetinin 5. yıl dönümünde Eğirdir'de düzenlenen programla anıldı. Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan şehit eşi Rabia Koçak'ın öncülüğünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, şehit ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Programda şehit Baki Koçak'ın aziz hatırası dualarla yad edilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Bizlerin hatıralarını yaşatacak olan da sizlersiniz"

Program öncesinde konuşan şehit eşi Rabia Koçak, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Şehitlerin hatırasını yaşatacak olanların genç nesiller olduğunu belirten Koçak, öğrencilere duyduğu güveni dile getirdi. Koçak, "Öğrencilerimizin bu anlamlı günü sahiplenmesi, aidiyet duygusuyla hareket etmesi ve şehitlerimizin hatırasını yaşatma çabası çok kıymetli. Bizlerin hatıralarını yaşatacak olan da sizlersiniz. Bayrağımızı ilelebet yüceltecek olan siz gençlerimize güveniyoruz" dedi. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Koçak, tüm şehitlere rahmet dileyerek vatanın şehitlerin emaneti olduğunu ve bu emanete sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şehidin adı kütüphanede yaşatılıyor

Programda Eğirdir Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Şehit Baki Koçak başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edilirken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Mevlid programının ardından davetlilere yemek ikram edildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, şehit eşi Rabia Koçak'a taziyelerini ve iyi dileklerini iletti. Öte yandan, Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki yıl önce şehidin adını yaşatmak amacıyla hizmete açılan "Şehit Jandarma Komando Teğmen Baki Koçak Kütüphanesi"nin, öğrencilerin eğitimine katkı sunarken aynı zamanda vefa örneği olarak önemini koruduğu belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

