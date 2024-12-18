İzmir'in Selçuk ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran 3 veli, öğretmen Y.Ş.'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi. Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı ve polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli ve iki çocuk babası öğretmen, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Selçuk'ta Öğretmene Cinsel İstismar Tutuklaması - Son Dakika
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