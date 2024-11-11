İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil operasyon kapsamında kısa sürede gözaltına alınırken Serdar Ortaç için gelen ilk haber firari şekilde arandığı yönündeydi.
Ortaç'ın neden hemen gözaltına alınmadığı da kısa sürede ortaya çıktı. Ortaç'ın uyuduğu için gözaltıya gelen polisleri duymadığı ve kapıyı ancak yarım saat sonra açtığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış - Son Dakika
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