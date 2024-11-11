Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış - Son Dakika
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Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ile birlikte gözaltına alınan Serdar Ortaç'ın uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve kapıyı ancak yarım saat sonra açtığı öğrenildi. Operasyonda düğmeye basılmasının ardından Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda ünlü kısa sürede gözaltına alınırken Serdar Ortaç'ın firari olarak arandığı duyurulmuştu.

11.11.2024 11:49  Güncelleme: 12:06
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İLK GELEN HABER "FİRARİ" OLDUĞU YÖNÜNDEYDİ

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil operasyon kapsamında kısa sürede gözaltına alınırken Serdar Ortaç için gelen ilk haber firari şekilde arandığı yönündeydi.

KAPIYI YARIM SAAT GEÇ AÇTI

Ortaç'ın neden hemen gözaltına alınmadığı da kısa sürede ortaya çıktı. Ortaç'ın uyuduğu için gözaltıya gelen polisleri duymadığı ve kapıyı ancak yarım saat sonra açtığı öğrenildi.

Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Operasyon, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Seyithan Koç:
    yazıklar olsun size kumarda kaybettiğiniz milyon dolarları fakirlere verseydiniz şimdi türkiyede fakir kalmamişti 3 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    bakalım adalet zengine işliyor mu 5 0 Yanıtla
  • Gökhan Uyar:
    yasa dışı olduğunu düşünmüyorum herkes parasını istediği gibi kullanır az oranlarla insanların parasını çalan yasal bahis sistemi çok mu haklı onlarada hırsızlıktan soruşturma açın o zaman tabiki kaçaktan oynayacağız 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    evde tekmıymıskı yardımcısı oluyorya 0 1 Yanıtla
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