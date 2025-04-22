Sakarya\'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14\'e yükseldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

Sakarya'nın Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan'da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu kavgada Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

TUTUKLU SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 17 gün önce yaşanan kanlı geceye ilişkin polis ekiplerince T.Y., A.Y. ve B.Y. ile hastanede tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden T.Y., B.Y. ve S.Y. tutuklanırken A.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 14'e yükseldi.