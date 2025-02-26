Seren Serengil'den toplu intihar iddiası - Son Dakika
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Seren Serengil'den toplu intihar iddiası

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Ünlü sanatçı Seren Serengil, "Biraz önce bir telefon aldım yine hayvanların toplu bir şekilde öldürüleceği ve bunu duyan hayvanseverlerin de o hayvanların öldürüldüğü takdirde toplu bir şekilde barınak önünde intihar edeceğini açıkladıklarını beni telefonla arayarak diğer hayvan severler bana bildirdiler" dedi.

26.02.2025 07:02  Güncelleme: 07:45
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Ünlü sanatçı Seren Serengil kendisine ait Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Kendisine 'toplu intihar' ihbarı geldiğini ifade eden Serengil, şu ifadeleri kullandı; "Artık toplumun psikolojisi tamamen bozulmuştur hayvanlara yapılan bu katliamlar bu işkenceler insanları çaresizce intihara sürükleme aşamasına kadar gelmişlerdir.

"BARINAK ÖNÜNDE İNTİHAR EDECEKLER"

Biraz önce bir telefon aldım yine hayvanların toplu bir şekilde öldürüleceği ve bunu duyan hayvan severlerin de o hayvanların öldürüldüğü takdirde toplu bir şekilde barınak önünde intihar edeceğini açıkladıklarını beni telefonla arayarak diğer hayvan severler bana bildirdiler.

"O CANLARIN SAKIN KILINA ZARAR VERMEYİN"

Belediyeye uyarım bu insanlar eğer hayatlarına son verirlerse bunların sakın sebebi olmayın o canları sakın kılına bir zarar vermeyin @aymbaskanligi" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM HIZLICA YAYILMAYA BAŞLANDI

Seren Serengil'in paylaşımı başta Bodrum Hayvan Hakları Platformu olmak üzere birçok platformda hızlıca paylaşılmaya başlandı.

Seren Serengil\'den toplu intihar iddiası

Seren Serengil, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seren Serengil'den toplu intihar iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdullah Altuntaş:
    İyi kurtuluruz it taparlardan keşke bu değişikte yapsa.. 29 15 Yanıtla
  • İsmail ÖZGÜ:
    sayı verseydiniz ya ona göre mezar hazırlarız 21 10 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    la bi bitmediniz 19 8 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    iyi düşünmüşler 17 9 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Sen nerden çıktın...Hayvan sevgiside biryere kadar.Kimsenin hayvanlar için intiharı göze alacağını düşünmüyorum.Reklam..... 2 2 Yanıtla
  • Fatma Sadıkoğlu:
    ben hayvan sevmiyen biri deyilim ama keske bu duyarliliginizi bi insan icinde yapsaniz hayvanlar uzerinden prim yapmaya calismasaniz yazik sizlere bi deprem olsa bi afet olsa ortada yoksunuz 0 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Hadi inşallah 0 0 Yanıtla
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