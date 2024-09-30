Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 6 Gözaltı

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Beykoz'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ayağından yaralanan Akın ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, otomobili kullanan E.Ü., şüphelilere yataklık yapan Y.G. ile olaya karışan M.A. ve İ.T. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL