Serik\'te fuhuş soruşturmasında 14 gözaltı, Böcek ve oğlu hakkında iddialar yer aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 14 kişinin gözaltına alındığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında verilen ifadelerde Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve iş adamları hakkında iddialar yer aldı. Soruşturmaya yönelik şüpheli ifadelerinde, otel, villa ve teknelerde para karşılığı cinsel birliktelik yaşandığı, bazı buluşmalarda uyuşturucu temin edildiği ve kullanıldığı öne sürüldü.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün sabah saatlerinde 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Toplam 27 kişinin bulunduğu soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde cezaevinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkındaki iddialar da yer aldı.

Antalya açıklarındaki teknede buluşma iddiası

Muhittin Böcek'in adı geçen ifadede, 2025 yılı başlarında Antalya açıklarında iş adamı S.K.'ye ait teknede gerçekleştiği ileri sürülen buluşma yer aldı. Beyan sahibi, kendisinin S.K. ile, N.Z.D.'nin ise Muhittin Böcek ile para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. Ödemeyi S.K.'nin yaptığını ileri süren beyan sahibi, hatırladığı kadarıyla kişi başına 25 bin lira aldıklarını söyledi. Aynı anlatımda, Muhittin Böcek ve N.Z.D. tekneden ayrıldıktan sonra S.K. ile kokain kullandığını öne sürdü.

Gökhan Böcek hakkında otelde uyuşturucu kullanıldığı iddiası

Mustafa Gökhan Böcek hakkında verilen ifadede Mart 2024'te Konyaaltı'ndaki bir otelde gerçekleştiği ileri sürülen buluşmaya yer verildi. Beyan sahibi, belediyede çalıştığını bildiği S.T.'nin kendisine mesaj göndererek bir arkadaşıyla otele gelmesini istediğini anlattı. Arkadaşıyla otele gittiğinde Gökhan Böcek ve arkadaşlarının bulunduğunu belirten beyan sahibi, Böcek'in getirdiğini öne sürdüğü kokaini otelin bir odasında kullandıklarını iddia etti. Anlatımda, cinsel birliktelik amacıyla buluşulduğu ancak birliktelik yaşanmadığı belirtildi. S.T. hakkındaki bölümde de Gökhan Böcek'in bulunduğu ortama cinsel birliktelik amacıyla kadın yönlendirdiği iddiası yer alıyor.