Serik\'te kayıp genç dere yatağında ölü bulundu, zanlı tutuklandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde 13 gündür kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni dere yatağında bulundu. 34 yaşındaki gencin tabanca ile kamyonette öldürülüp dere yatağına atıldığı ortaya çıkarken, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, saat 10.00 sırasında Serik ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı kenarında meydana geldi. Sabah saatlerinde dere boyuna köpekleriyle ava çıkan Orhan K., dere kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Avcı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan önce incelemede cesette ileri şekilde çürüme oluştuğu, maktülün üzerindeki sarı kazaktan dolayı Tuncay Okudan'a ait olduğu değerlendirildi. Yapılan detaylı inceleme ve parmak izi sonucu cesedin Tuncay Okudan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışmalar sırasında Okudan'ın yakınları feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Avcı Orhan Kaya ise "Av günleri buraya tek başıma geliyorum. Bugünde ördek avım vardı. Motorumla geldim, motoru müsait bir yere park ettim, sonra indim biraz aşağı doğru yürüdüm. Köpeklerim fark etti. Acaba canavar falan mı var diye baktım ve cesedi gördüm. Sonra hemen 112'yi aradım bilgi verdim" dedi.

"Kanlı kamyonet cinayete götürdü"

Öte yandan, olayın geçmişiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Geçtiğimiz 12 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Çalkaya Mahallesi Karagöl Mevki'nde park halindeki bir kamyonet içinde kan ve 2 kovan olduğu ihbarıyla asayiş ekipleri çalışma başlattı. Kamyoneti Ahmet Okudan'ın kayıp oğlu Tuncay Okudan'ın(34) kullandığı belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını daha derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü 'Cinayet Büro Amirliği ekipleri; kamera, parmak izi çalışmaları, kadavra köpeği, SAK ekibi, kurbağa adamlar ve dron ile yapılan arama işlemleri ve alınan ifadeler neticesinde Tuncay Okudan'ın, İ. O.(27)tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Şüphelinin dereye attığı suç aleti tabanca ve mermiler de ekiplerce bulundu. 19 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece,' Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı. - ANTALYA