Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

Antalya\'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
19.01.2026 23:55  Güncelleme: 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, bir evde yaşayan yaşlı çift tedbir amaçlı tahliye edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bazı evleri tehdit eden yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Deligöz mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçe İtfaiye birimi ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yaptığı çalışmalar sırasında bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Mahalle sakinleri, alevlerin bir anda büyüdüğünü ve hemen ekiplere haber verdiklerini söylediler.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Yangın, ekiplerimizin çalışmaları sonrası kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3-sayfa, Antalya, İtfaiye, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 00:51:48. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.